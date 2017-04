Etats-Unis: Angela Davis épouse les thèses du Hamas contre Israël

Angela Davis, anciennement membre des ‘Black Panthers’ (Panthères Noires) et chef du Parti communiste aux États-Unis, a parlé de la justice sociale et de l’état non-existant de la « Palestine » à l’Université George Washington au cours d’un événement organisé par les Étudiants pour la Justice en Palestine, l’Association des Étudiants Noirs de George Washington et l’Union des Étudiantes Féministes de l’Université George Washington.

Davis, dont le nom a figuré dans le passé sur une liste de personnes les plus recherchées par le FBI après qu’elle ait fourni des armes à ses confrères et consœurs du Mouvement des Panthères Noires qui avaient pris des otages et perpétré un massacre dans le palais de justice du comté de Marin, a accusé Israël de faire une «épuration ethnique» et a appelé à la destruction de l’État d’Israël dans une tentative de libérer la «Palestine». Elle a parlé de la destruction d’Israël sous couvert de justice sociale et «contre le colonialisme».

Nous disons NON aux stratégies d’épuration ethnique d’Israël. Tout en nous opposant contre le racisme de l’État d’Israël, nous disons avec ferveur NON à l’antisémitisme. Il faut mettre fin à l’occupation de la Palestine par Israël. Cela dure depuis déjà trop longtemps.

Outre le fait qu’elle défend une position identique à celle du Hamas, Davis a fait valoir qu’Israël achetait du gaz lacrymogène qu’elle utilise pour disperser des émeutes palestino- arabes en Judée-Samarie, de la même société qui a fourni à la police du gaz lacrymogène à Ferguson, dans le Missouri. De tels discours sont fréquents parmi les activistes de « Black Lives Matter » et les militants du Hamas qui tentent de s’adresser au sentiment de fraternité entre la communauté afro-américaine et la communauté arabo-palestinienne.