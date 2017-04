Etats-Unis : une balle a été découverte plantée dans la porte d’une école juive

Une balle a été découverte sur la porte d’entrée d’une école juive à Milwaukee, Wisconsin aux États-Unis. Le personnel l’ont découverte ayant perforée une porte vendredi dernier. Personne n’a été blessé et l’école n’a pas été évacué de ses élèves.

La police locale a ouvert une enquête, et estime que la balle n’a pas été tiré intentionnellement vers l’école, mais il s’agirait plutôt d’une balle perdue lors d’une course poursuite dans le quartier durant laquelle plusieurs coups de feu ont été échangés. Il convient de noter qu’un centre communautaire situé près de l’école a reçu des menaces ces derniers mois et plusieurs alertes à la bombe.