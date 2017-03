Etats-Unis: les sénateurs veulent des aides pour les centres Juifs constamment menacés

Les 100 membres du Sénat des États-Unis, républicains et démocrates, ont envoyé hier une lettre aux membres les plus importants du gouvernement de Trump exigeant que la Maison Blanche tende la main aux institutions aux États-Unis dans le contexte des incidents et des menaces antisémites répétées ces derniers temps. Les sénateurs ont exhorté le gouvernement à s’adresser de sa propre initiative aux différentes institutions et à offrir son aide pour octroyer différentes subventions et fournir des mesures de sécurité supplémentaires pour faire face à la situation. Jusqu’à présent, il y a eu six vagues de menaces au cours desquelles des institutions juives aux États-Unis ont reçu de fausses menaces à la bombe et un homme soupçonné d’être impliqué dans huit de ces cas a été arrêté.