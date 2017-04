Etats-Unis : Procès contre un néo-nazi américain qui a harcelé des mois durant une juive

SPLC (The Southern Poverty Law Center), en collaboration avec une avocate du Montana, a intenté un procès auprès du tribunal fédéral contre le fondateur d’un important site néo-nazi qui a mené une terrifiante campagne de harcèlement contre une femme juive et sa famille en publiant des menaces et des messages antisémites. Le procureur décrit comment Andrew Anglin a utilisé son forum informatique, The Daily Stormer, le plus important site web islamiste aux États-Unis, pour publier 30 articles encourageant ses lecteurs à réaliser une « tempête de harcèlement » contre Tanya Gersh, une agent immobilière de Whitefish, dans le Montana. Gersh, ainsi que son mari et son fils âgé de 12 ans, ont reçu plus de 700 messages haineux depuis le mois de décembre.