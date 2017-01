Etats-Unis : Un campus universitaire recouvert de croix gammées

Des croix gammées ont été taguées sur le campus de l’Université de Stanford et dans le quartier de Palo Alto environnant. Selon le rapport, des croix gammées (souvent mal dessinées) ont été taguées sur 10 panneaux de signalisation dans les environs et à l’intérieur du campus de la prestigieuse université. L’une des croix gammées était accompagnée par les mots « Entrée interdite aux juifs ». La police traite l’incident en tant que crime de haine et a effacé les symboles problématiques des panneaux de signalisation.