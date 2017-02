Etude : les Israéliens se marient plus…mais moins qu’en 1974

Selon une étude de l’OCDE, avec 6,2 mariages par 1000 habitants, Israël est l’un des pays où l’on se marie le plus. Toutefois, si on compare les chiffres de 2014 avec ceux de 1974, on constate que les Israéliens se marient quand même moins et surtout plus tard qu’il y a 40 ans. Alors qu’en 1974 seuls 28 pour cent des Israéliens entre 25 et 29 ans étaient célibataires, ce chiffre atteignait 65 pour cent en 2014. Chez les femmes, le pourcentage est passé de 13 à 50. Le nombre de célibataires dans la tranche d’âge des 45-49 ans est également passé de 3 pour cent en 1970 à 11 pour cent en 2014. Chez les femmes, ce chiffre a augmenté de 2 à 9 pour cent. La majorité des célibataires vivent dans des villes séculaires comme Tel-Aviv, la minorité dans des quartiers ultra orthodoxes comme Modiin Illit et Bnei Brak.