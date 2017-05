Eurovision hier soir : « Zéro point à Israël » clamait BDS !

C’est un nouvel épisode de la saga BDS versus Israël : dans la foulée de l’Eurovision, BDS, le champion du boycott, expert en mauvaise foi et en mensonges éhontés, fait des pieds et des mains pour à nouveau agiter l’étendard du mal !

Et c’est sans complexe sur Facebook, que BDS a appelé l’ensemble des votants, quelques jours avant le concours, à attribuer zéro point à Imri Ziv, le candidat israélien à l’Eurovision, qualifiant son titre « I Feel Alive » de chanson de l’apartheid israélien. Rien que ça !

« Nous sommes un groupe de citoyens israéliens. Cette semaine, Européens (et Australiens) auront l’opportunité de dire à Israël ce qu’ils pensent de l’oppression et de la dépossession des Palestiniens et d’affirmer leur solidarité avec les prisonniers palestiniens en grève de la faim. Lors du concours Eurovision de la chanson, nous ne devons attribuer aucun point à la chanson de l’apartheid israélien ! » a déclaré BDS sur sa page Facebook en s’adressant aux 43 pays participants au concours.

« Vous seriez en mesure de faire un gros coup pour la justice et la dignité humaine à moindre coût sans quitter votre salon. Si vous vous souciez de choses comme la justice, la liberté, les droits de l’homme ou la simple décence humaine, vous devriez prendre part au système de télévote de l’Eurovision. Prenez soin de donner un bon gros zéro à la chanson israélienne. Même si elle s’avère être exquise et magnifique, ce ne sera qu’une beauté qui voile une laideur dégoûtante : la laideur de l’oppression, la dépossession et le meurtre » a précisé le boycotteur plus qu’agité.

Hier soir, Imri Ziv a chanté au nom d’Israël au concours de l’Eurovision 2017. Il est arrivé 23e sur les 26 participants. Désormais, grâce à BDS, les Israéliens peuvent se consoler en pensant que le mauvais score de leur représentant ne relève pas d’un choix lié à la qualité de la prestation, mais à un sombre appel au boycott. On se console comme on peut…

Katja Epelbaum et Rédaction de Coolamnews