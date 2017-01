Excédé par l’imposition de cours d’arabe au primaire, le Maire envoie la police pour faire respecter la loi

Dans la commune de Six-Four-les-Plages, localité de 35 000 personnes, les islamistes ont trouvé une cible idéale pour y dénoncer « l’islamophobie » du Maire, accusé de vouloir faire respecter la loi pour que les enfants ne se voient pas imposer de cours d’arabe à l’école…

C’est l’affolement d’une mère de famille qui s’était alarmée sur Facebook de cet apprentissage linguistique, dont elle affirmait qu’il était imposé à sa fille scolarisée à l’école primaire Reynier, qui s’est répandu comme une traînée de poudre dans la ville. Jean-Sébastien Vialatte, le maire « Les Républicains » de la cité s’est plaint auprès de l’Education nationale, en s’opposant vigoureusement à la tenue de ces cours de langue.

Jean-Sébastien Vialatte a dû ordonner l’intervention de la police municipale contre l’enseignant chargé de dispenser les cours d’arabe, les 18 et 25 novembre, ce dernier refusant de respecter la loi.

« Ils sont allés signifier à une personne qui voulait rentrer dans l’école que la mairie ne donnait pas son accord », insistant : « La mairie est responsable de ce qui se passe à l’école en dehors du temps scolaire. Elle veut donner son accord. De plus, il est assez courant que la police municipale aille porter des plis ». Et de poursuivre : « Il s’agit d’un personnage que je ne connais pas, qui n’est pas payé par l’Education nationale, et à propos de qui je n’ai aucune assurance ».