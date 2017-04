Exercices militaires américano-égyptiens en Mer Rouge

Des exercices militaires maritimes conjoints entre l’Egypte et les Etats-Unis ont démarré, dimanche, en Mer Rouge, annonce l’armée égyptienne dans un communiqué publié aujourd’hui. Six pays participent en tant qu’ observateurs à ces exercices, qui se dérouleront sur plusieurs jours dans les eaux territoriales égyptiennes. Il s’agit de l’Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis, de Bahreïn, du Koweït, de l’Italie et du Pakistan.