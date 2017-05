Export / Santé : 7 startups françaises s’immergent dans l’écosystème de l’innovation Israélien

Du 20 au 25 mai, 7 startups spécialisées dans les dispositifs médicaux, les biotechs et la santé numérique, sélectionnées sur concours par un jury d’experts franco-israélien dans le domaine de la santé, participent à une semaine d’immersion à Tel-Aviv, organisée dans le cadre de la deuxième édition du FrenchTech Tour Healthcare Israël……..

Il s’agit d’une initiative de Business France, Bpifrance et du pôle Medicen Paris Region, pour accélérer le développement de ces startups en Israël, pays dans lequel la santé numérique a le vent en poupe.

Ce programme d’immersion sur-mesure vise à permettre aux startups françaises de la santé de valider leur potentiel et leurs objectifs de développement, de cibler des prospects, des partenaires ou investisseurs potentiels en vue de nouer des partenariats technologiques et d’arriver « plus aguerries » sur l’un des marchés les plus innovants au monde dans le domaine des sciences du vivant.

En amont de leur visite, les 7 startups lauréates ont pu préparer un programme de rendez-vous B to B sur-mesure dans le but d’optimiser leur temps de présence sur place.