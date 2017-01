F. Fillon pointe un doigt accusateur contre l’Islam

Pas sûr que les récentes déclarations de F. Fillon sur le problème posé par l’Islam en France réjouisse la gauche. Sur BFMTV aujourd’hui, le candidat républicain a déclaré: « La tradition laïque a été détournée de son objectif. L’objectif de la laïcité française, c’est de faire en sorte que les religions ne pèsent pas sur le fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Il y a eu des périodes où les catholiques ont essayé d’imposer leurs vues au gouvernement français. Il y a eu des périodes où la relation entre l’Etat et la communauté juive était tendue. Donc on a instauré des règles qui s’appellent la laïcité. Aujourd’hui, cette question ne se pose pas, ou plutôt ne se pose qu’avec une seule religion : elle se pose avec les musulmans, et essentiellement avec les intégristes musulmans. Voilà. »