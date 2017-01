Facebook déclare la guerre au Hamas…et inversemment

Depuis le début du mois de janvier 2017, Facebook a fermé plus de 90 pages et 30 comptes privés appartenant ou affiliés au Hamas. La plupart d’entre eux avaient été ouverts en mémoire du terroriste Yahya Ayyash, dans le cadre d’une campagne lancée sous le titre « #be_like_Ayyash » pour marquer le 21ème anniversaire de sa mort. Le Hamas a condamné la mesure, affirmant que les pages ont été fermées conformément à la demande de « l’occupation sioniste », un exemple de la coopération entre Facebook et le gouvernement d’Israël.

Le porte-parole du Hamas, Husam Badran, a déclaré que la fermeture des pages et des comptes témoigne de la continuation de la coordination de Facebook avec Israël. Il a affirmé que les auteurs des pages et des comptes ont le droit d’exprimer leurs positions et a exigé que les utilisateurs palestiniens de Facebook envisagent sérieusement d’autres alternatives vu que Facebook œuvre contre le peuple palestinien.

Le porte-parole du Hamas Hazem Qassem a déclaré que le Hamas condamnait la fermeture des comptes, la qualifiant de « vol israélien ». Il a affirmé que l’objectif était de nuire au récit de « résistance » du peuple palestinien et de l’empêcher de faire entendre sa voix.

Le syndicat des journalistes palestiniens a également condamné la mesure et a demandé à Facebook de revenir sur sa décision, de cesser de collaborer avec l’occupation israélienne et ses crimes contre le peuple palestinien, et de rétablir les comptes bloqués. Le syndicat a également appelé Facebook à fermer les « pages de terroristes israéliens »