Ils étaient tous là, samedi soir sur la place Rabin de Tel-Aviv: Avoda, Meretz, Liste arabe unifiée, Shalom Akhshav, Initiative de Genève, New Israel Fund et autres organisations du « camp du Bien ». Tous à crier à l’unisson « Paix, Paix! » et décochant leurs flèches acérées vers les uniques coupables traditionnels: Binyamin Netanyahou, Naftali Benett, les « colons […]

…Lire la suite