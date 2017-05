Que faisaient ces frégates françaises dans le port de Haïfa cette semaine ?

Deux frégates anti-aériennes françaises de type « Cassard Class » et « Horizon » ont été aperçues la semaine dernière dans le port de Haïfa (photo du haut) . Des navires de guerre qui ont pour mission principale d’assurer la protection contre les menaces émanant d’aéronefs ou de missiles.

Il ne s’agissait que d’une étape de quelques jours pour les deux frégates et les 500 membres d’équipages qui, régulièrement, débarquent à Haïfa. Cette ville portuaire du nord d’Israël, sert de station d’accueil où font escale de nombreux navires militaires et équipages de pays amis qui stoppent quelques jours dans la baie. Il n’est pas rare de voir des militaires français et d’autres nationalités, déambuler dans les rues de la ville.

Du 07 mars au 27 mai 2016 la frégate Jean Bart est déployée au Levant dans le cadre de l’opération Chammal de lutte contre Daech. Elle contribue à la permanence de la France dans la région en assurant les fonctions « connaissance et anticipation »