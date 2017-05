Le Fatah boycotte le Hamas à Gaza…qui se retourne contre Israël

Alors que le torchon brûle entre le Fatah de Ramallah et le Hamas de Gaza, les terroristes qui contrôlent l’enclave ont décidé de s’en prendre à Israël. A Ramallah, on traîne de plus en plus les pieds pour régler les factures du Hamas. L’électricité et les hydrocarbures manquent désormais dans la bande de Gaza et la situation semble se détériorer de jour en jour. Mais qu’à cela ne tienne, plutôt que de reconnaître son sérieux différend avec le Fatah, les dirigeants du Fatah appellent la population à se venger…sur Israël.

Les organisations internationales ont averti que la situation des habitants de Gaza se détériore au niveau humanitaire. Le ministère de la Santé du Hamas a également mis en garde contre l’effondrement. Ashraf al-Qidra, porte-parole du ministère de la Santé dans la bande de Gaza, a écrit sur sa page Facebook que les services de santé de la bande de Gaza se sont détériorés en raison d’un manque de médicaments, de matériel médical et de produits de base, tels que le lait maternel pour les nourrissons et le carburant. Il a fait état d’une pénurie de 175 types de médicaments, dont 35 basiques.

Face à la dégradation de la situation, Fathi Hamad, membre du bureau politique du Hamas, a appelé les Palestiniens à se rendre aux « points de friction » avec Israël pour protester contre le « siège » de la bande de Gaza. Il a dit qu’à partir de maintenant « le langage [des Palestiniens dans la bande de Gaza] allait changer », d’un langage de rassemblements, de paroles et de menaces au « langage des pierres et des affrontements. » Il a ajouté que les affrontements commencent par des tirs de pierres et continueront jusqu’à une « grande explosion. » Il a appelé les hommes et les adolescents à se préparer à attaquer « l’ennemi sioniste »

Hamad al-Raqab, porte-parole du Hamas pour la région de Khan Yunis, a été interrogé par une radio arabe de Hévron après l’une des émeutes et a averti que dans un proche avenir, l’activité près de la frontière allait s’intensifier, et pourrait atteindre un point où il pourrait devenir difficile de contrôler la colère de Gaza. Il a dit que tout « acte d’agression » [contre les Gazaouites] pourrait forcer la « résistance » [cf., les organisations terroristes] à intervenir pour les défendre, ce qui pourrait préparer le terrain à une autre confrontation. Il a appelé le monde à intervenir parce que la bande de Gaza est « au bord de l’explosion »

S’exprimant à la chaîne du Hamas, al-Aqsa, Hamad al-Raqab était plus agressif. Il a affirmé que soit le siège de la bande de Gaza sera levé, soit « l’occupation » [israélienne] sera témoin d’une escalade maximum, qui prendra la forme de masses de personnes se rendant à toutes les portes de l’occupation [cf., aux barrages] et les briseront. Il a ajouté que les Gazaouites ne regarderont pas en arrière. Toute personne qui ne dit rien au sujet de la poursuite du siège en est complice. Il a précisé que le Hamas était en train de perdre ce qu’il reste de sa position ferme et qu’il avait de moins en moins d’options. Il a dit que la seule chose que le Hamas pouvait faire était soit de combattre de toutes ses forces ou d’accepter la « mort lente » de l’état de siège. Il a ajouté que les organisations palestiniennes sont toutes d’accord avec le Hamas quant aux mesures pour « briser le siège ».

Et pas un mot sur la nouvelle politique économique de l’Autorité palestinienne à l’égard du Hamas qui a conduit à cette situation désastreuses à Gaza.