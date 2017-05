Il faut que la communauté juive de France vende ses biens progressivement . Par Binyamin Lachkar

J’ai dans le passé été représentant du Keren Hayesod en France. Le Keren Hayesod est l’organisme officiel qui collecte l’argent pour l’Etat d’Israël et l’Agence juive. Or le grand paradoxe de la communauté juive de France, c’est que bien qu’elle soit probablement une des communautés les plus sionistes du monde, elle donne principalement à des yeshivot harediot non-sionistes, plutôt qu’aux organisations sionistes.

Ce n’est pas une critique contre les yeshivot qui après tout, ont le droit de procéder à des collectes, mais contre les donateurs et leurs mauvaises priorités.

La principale organisation de collecte pour Israël à New York, récolte à elle seule 50 millions de dollars par an. Certes, il y a plus de Juifs à New-York qu’en France (environ le double), cependant entre les nombreux haredim souvent anti-sionistes, qui vivent dans une relative pauvreté, et les progressistes assimilés qui virent à l’anti-sionisme ces derniers temps, cette communauté est sensiblement moins fervente dans son amour d’Israël que le Judaïsme français. Mais dans tous les cas, même à ferveur équivalente, la communauté juive de France ne génère pas les 25 ou 30 millions de dollars pour Israël qu’elle devrait logiquement donner (peut-être 5 millions à tout casser). Rien que le coût des bourses pour les jeunes Juifs français qui partent au programme Masa est supérieur à ce montant..

L’essentiel de la faute ne repose pas sur le Juif français moyen. Le problème, ce n’est pas le nombre de donateurs – il y en a des dizaines de milliers, qui donnent ce qu’ils peuvent selon leurs moyens- mais les riches ne donnent pas grand-chose. Et les riches sont les plus importants : 1% des donateurs génèrent 40 ou 50% de tous les dons. Il n’y a pratiquement aucun donateur français à plus de 100,000 euros par an, ce qui est hallucinant pour une communauté d’une telle taille.

Ce qui fait que la communauté juive de France est la seule communauté « de pays riche », où l’agence juive dépense beaucoup plus qu’elle ne récolte. Or comme Nathan Sharansky avait lui-même indiqué devant ces chiffres: « La France ce n’est quand même pas l’Ethiopie ».

Ce que les Juifs de France ne comprennent pas, c’est que cette faible collecte a des conséquences réelles. La communauté juive de France n’est pas prise au sérieux. Elle n’est pas à la table du leadership juif mondial. Son avis n’intéresse pas grand monde et ses intérêts ne sont pas pris en compte. Les Juifs de France sont vus comme les Juifs d’Ethiopie : une communauté sous développée qu’il faut sauver, pas un acteur qui a son mot à dire.

Comment expliquer cette situation ? Il y a un réel problème au sein du leadership de la communauté juive et parmi ses élites. On le doit peut-être au fait que ceux qui auraient dû se trouver la tête du Judaïsme français, comme les élèves de Manitou par exemple ou d’autres, sont partis vivre en Israël, ne laissant derrière eux, que des notables obsédés par leurs petits intérêts personnels. Mais il est trop tard pour faire évoluer la situation. La seule chose à faire à présent, c’est de créer un grand fond pour l’Alyah de France. Il faut que la communauté juive commence à vendre ses biens progressivement à mesure qu’ils sont laissés à l’abandon ou bien ne servent plus que des populations réduites. Les dirigeants de la communauté juive de France doivent prendre conscience des enjeux: leur communauté n’a pas d’avenir et la majorité des Juifs organisés vont partir dans les prochaines années. Leur devoir est de tout faire pour les aider dans cette transition, afin de créer en Israël une communauté forte et solidaire, qui aura enfin son mot à dire.

Binyamin Lachkar pour Coolamnews

Conseiller en communication de la députée Likoud, Sharren Haskel