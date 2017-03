Faut-il ou pas exposer une collection de dessins antisémites. Par Bely

Publié par L’AFP, relayé par moult média, qui se font ses narrateurs, nous voilà comme si nous y étions au Mémorial de Caen, écoutant Arthur Langerman raconter son parcours. Ce vieux monsieur belge de 74 ans dont la quasi-totalité de sa famille, juive, a été exterminée durant l’Holocauste, de se souvenir comment il a constitué petit à petit, au fil des ans, ce qui allait devenir si l’on en croit les responsables du Mémorial de Caen, la plus grande collection de dessins antisémites au monde.

Caricature des caricatures que cet amas de dessins exposés.

Représenter « les juifs comme des personnages adipeux aux mains crochues, parfois « crasseux », aux regards souvent insidieux; des monstres « capitalistes » ou « communistes », voire des animaux; tableau de juifs récupérant le sang d’un enfant; livres pour enfants invitant à trier les gens comme les champignons, le petit extrait de la collection exposé à Caen montre, presque jusqu’à l’écœurement, comment s’est structuré l’antisémitisme qui a conduit l’Europe à la Shoah ». (Sic l’AFP).

Dans un contexte européen à nouveau tenté par ses vieux démons, on peut s’interroger sur les bienfais d’une telle démarche !

Et l’AFP se faisant l’avocat (du diable ?), la voix du collectionneur de commencer par noter que « Ce diamantaire à la retraite, qui explique avoir connu la « misère » après la guerre, n’avait jamais pensé exposer sa collection avant d’arriver « à un certain âge » et d’entendre crier « mort aux juifs » lors d’une manifestation récente à Anvers, et qu’il ne veut pas se contenter de dire +plus jamais ça., qu’il veut que cette collection serve à l’éducation des jeunes. En général, les manifestations antisémites, c’est de la pure ignorance », explique cet homme posé et avenant » (sic)…

Avant que de poursuivre, (comme à plaisir ?), comment, au moyen de ce genre de « matériel », des caricatures datant d’avant-guerre représentant les juifs comme des êtres maléfiques, la propagande antisémite avait su modeler les esprits et fait le lit du nazisme.

Une propagande, un matraquage constant de calomnies, toutes ces caricatures françaises, allemandes, russes, ukrainiennes, hongroises, sont l’aboutissement d’une « technique » redoutable qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps pour mener à la « Déshumanisation des individus’.

« L’antisémitisme était alors quelque chose de banal. La profusion des dessins antisémites est ahurissante. On s’envoyait des cartes postales antisémites ! », souligne Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial de Caen, un musée d’Histoire consacré au XXe siècle qui est l’un des plus visité de province avec 400.000 visiteurs par an.

La déshumanisation des individus a été fondamentale. On invente un personnage au point que les gens vont accepter qu’on massacre des personnes, ajoute M. Grimaldi, convaincu que cette propagande d’hier marque encore les esprits d’aujourd’hui »

Une réflexion d’autant plus inquiétante à la lumière de ce qui suit.

« La Shoah a fait plus de 5 millions de morts, soit les deux-tiers des juifs d’Europe, » peut-on lire sans qu’il soit indiqué le nom du comptable qui s’est permis de faire disparaitre, d’assassiner à son tour, et ce aujourd’hui, d’une simple frappe informatique, 1.000.000 de personnes non grata aux yeux des nazis.

Alors, entre peste et choléra, que choisir ?

Risquer de voir ressurgir ce serpent venimeux comme aux pires années nazies alors qu’il est question de respecter le « Devoir de mémoire »… N’est-ce pas (trop) cher payer ?