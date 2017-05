Un film de l’Ecole de Cinéma de l’Université de Tel-Aviv sélectionné au Festival de Cannes

Le court-métrage « Ben Mamshich »(« Héritage ») de Yuval Aharoni, diplômé de l’Ecole de Film et Télévision Steve Tisch de l’Université de Tel-Aviv a été sélectionné pour le 70e Festival de Cannes et sera projeté en première mondiale lors de la prestigieuse compétition Cinéfondation, dédiée à la future génération de cinéastes, le vendredi 26 mai. C’est le 17e film d’étudiant de l’Ecole sélectionné pour cette compétition, le plus grand nombre de nominations jamais obtenu par une université.