Fin de la récréation pour cet activiste anglais anti-israélien

Israël a refusé l’entrée à un activiste pro-palestinien britannique une semaine après que la Knesset a adopté une loi interdisant l’entrée aux étrangers qui soutiennent le boycottage de l’état juif.

Hugh Lanning, ancien président de la Palestine Solidarity Campaign, s’est vu refuser l’entrée en Israël dimanche, selon des déclarations conjointes publiées par deux agences gouvernementales citées par The Times of Israël.

Les déclarations de l’Autorité de la Population et de l’Immigration du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Sécurité Publique citent les liens de la Campagne de Solidarité Palestinienne avec d’autres groupes britanniques critiquant Israël et la présence de certains de ses membres sur des navires visant à briser le blocus israélien de Gaza en 2010. La déclaration a indiqué que M. Lanning avait personnellement rencontré le haut fonctionnaire du Hamas Ismail Haniyeh à Gaza en 2012.