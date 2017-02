Finalement, la fille de Donald Trump n’est pas juive…pour le tribunal rabbinique

Ivanka Trump n’a eu de cesse ces derniers mois de raconter sa conversion au judaïsme orthodoxe. Son père « utilise » d’ailleurs l’histoire pour séduire la communauté juive américaine et démontrer sa proximité avec Israël. Mais il y a quelques semaines, le tribunal rabbinique de Petah a lancé un pavé dans la mare en refusant de reconnaître la validité de la conversion d’une immigrante américaine. Cette dernière avait suivi un processus de conversion avec le Rav Haskel Lookstein, le même rabbin qui a converti Ivanka Trump.

Ivanka Trump qui se fait désormais appeler Yaël est fière de s’afficher comme juive : « Nous observons le shabbat, du vendredi au samedi, nous ne faisons rien, à part nous promener l’un avec l’autre. Nous ne passons pas d’appels téléphoniques. » Elle ne préfère pas s’attarder sur sa conversion mais lorsque des serveurs ont mis de la nourriture devant elle, elle précise: «Nous ne mangeons pas de viande … ou bien, nous la mangeons casher.»

Sa vie a changé depuis sa conversion en 2009, afin d’épouser son mari car les Kushner sont des Juifs orthodoxes.

La décision du tribunal rabbinique à propos du rabbin Haskel Lookstein ne passe pas, y compris en Israël. Et pour cause ! C’est cet homme qui dirige depuis un demi-siècle, l’une des communautés orthodoxes les plus en vue aux Etats-Unis, à Manhattan. Jusqu’à présent, personne n’avait osé remettre en question sa stricte exigence et application de la loi juive (Hala’ha). Naftali Benett, le ministre israélien de l’Education et chef de file du parti Habayit Hayéhoudi est même monté au créneau, dénonçant une décision arbitraire et inique, appelant à réparer une erreur sans précédent.

L’affaire n’est pas close puisque le grand Rabbin ashkénaze d’Israël a demandé au tribunal rabbinique de reconsidérer sa décision, (même s’il n’a dans les faits aucun pouvoir sur le dit tribunal). « Je ne sais pas sur quels motifs repose la décision du tribunal rabbinique », pesant de tout son poids hautement symbolique, afin que justice soit rendue au rav Lookstein et aux milliers de personnes converties dans sa synagogue.