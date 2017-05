Israël s’est avéré être un leader mondial du dessalement après des décennies de recherche et entrepreneuriat. Par exemple, l’osmose inverse – la technique par laquelle l’eau de mer est propulsée à travers des membranes ultra-fines qui filtrent des molécules de sel plus importantes – a été initiée par le scientifique israélien Sidney Loeb dans les années 1960 à l’Université Ben-Gurion (BGU), située dans le Negev , le plus grand désert d’Israël.