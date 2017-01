Floride : deux alertes à la bombe dans des centres juifs

Deux centres juifs dans le centre de la Floride ont été évacués suite à des menaces séparées à la bombe, mais aucun explosif n’a été trouvé dans les deux endroits. L’école élémentaire juive Jewish Academy à Maitland et la Maison de Chabad à South Orlando ont été évacués la semaine dernière. Le premier appel a été fait à l’école, puis un second appel a été adressé à la Maison de Chabad environ 10 minutes plus tard. Le shérif du comté d’Orange et des policiers de Maitland tentent de déterminer si les appels sont liés.