Formations militaires d’adolescents dans la bande de Gaza

La cérémonie de fin de formation d’al-Futuwwa a été organisée à Gaza en présence de responsables du Hamas, dont Ahmed Bahar et des responsables du ministère de l’Intérieur du Hamas. Les adolescents formés à la guerre ont démontré leurs capacités militaires, avec notamment le démontage et le remontage d’armes, la lutte et la simulation d’une attaque contre une base de Tsahal. Le programme a été mis en œuvre pour 40 000 élèves dans 62 écoles secondaires de toute la bande de Gaza.