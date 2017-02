France : Arrêtés alors qu’ils projetaient un attentat

Deux hommes et une adolescente, arrêtés vendredi dans l’Hérault et soupçonnés d’avoir voulu perpétrer un attentat « imminent » en France, ont été mis en examen mardi soir par des juges antiterroristes et placés en détention provisoire, a-t-on appris de source judiciaire. Thomas Sauret, 20 ans, sa compagne Sarah, 16 ans, et Malik Hammami, 33 ans, ont été mis en examen pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle ». Les deux premiers ont également été mis en examen pour « fabrication et détention d’explosifs en bande organisée », a précisé la source. Quelques dizaines de grammes de TATP, un explosif artisanal puissant mais très instable, avaient été retrouvés lors des perquisitions.