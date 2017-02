France: des militaires se font voler leurs armes

Incroyable déconvenue. Un convoi militaire, constitué de plusieurs véhicules, s’était arrêté sur un parking, alors que les militaires étaient partis prendre leur repas, l’un des camions a été fracturé par un ou plusieurs individus révèle ce jeudi le dauphiné.com. Deux armes et des munitions ont été volées. La piste criminelle est pour l’heure privilégiée.

Les malfaiteurs se sont emparés de deux Famas, des fusils d’assaut de l’armée, et de munitions, avant de prendre la fuite. La voiture des malfaiteurs a été rapidement retrouvée vers 16h30, à Villefontaine, à quelques jets de pierres du lieu du vol, où de très nombreux gendarmes étaient toujours déployés et passaient au crible le quartier en fin d’après-midi. On ignorait si les deux armes ont pu être récupérées.

Un important dispositif de gendarmerie a été mis en place jeudi après-midi dans tout le nord du département, avec l’appui d’un hélicoptère afin de retrouver l’équipe de malfrats.