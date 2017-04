France-Israël, un couple d’amants terribles qui s’aime autant qu’il s’insupporte ! Par Bely.

Nous étions très nombreux à vouloir participer au vote de l’élection présidentielle française d’Israël où nous vivons désormais, comme nous l’avions toujours fait en France. Davantage encore peut-être.

Étonnement de se retrouver au milieu d’une longue file très calme, déjà en place depuis bien avant l’heure d’ouverture, qui longe, serpent lascif, sous un soleil encore hésitant, les contours des bâtiment du consulat de France à Tel-Aviv. Une queue très calme déjà formée depuis 7 heures du matin, les gens bavardant tranquillement les uns avec les autres, ravis de se retrouver en osmose sinon sur le nom de celui qui devrait représenter la France, du moins sur l’obligation morale, ressentie par tous ces gens, de mettre son bulletin de vote dans une urne française.

Un cortège qui avance cahin-caha, à la bonne franquette. Etonnant pour des français réputés râleurs, plus encore pour des israéliens qui ne supportent pas d’être pris pour des « flyers », (des pigeons), personne n’empêche un vieux couple de passer devant tous, leur canne faisant office de laissez- passer, de même pour une femme se réclamant d’un train à prendre ou cet homme qui ne veut pas rater un rendez-vous médical… Vrai ou faux ne pose problème à personne, francophones ravis de se retrouver comme par le plus grand des hasards. Etre né français, choisir de vivre en Israël et pouvoir endosser la double nationalité de franco-israélien, voilà qui se doit d’être plus que reconnaissant à l’esprit démocratique de la France et d’Israël.

Lorsque tous ces gens vivaient encore en France, on les souhaitait français et juifs bien plus que juifs et français. En Israël tout ce joli monde peut être sans restriction juif, israélien, laïque ou religieux, et garder le droit, leurs droits de français vivants à l’étranger. C’est donc accueillis par de fort aimables employés dudit consulat de France réquisitionnés pour diriger la manœuvre du vote et les votants, eux-mêmes assistés par une brigade de bénévoles impressionnante, que chacun a pu exercer ses responsabilités. Un petit minimum en ces temps redoutables…