Comment France-Palestine commente la robe « Jérusalem » de la ministre israélienne à Cannes. Par Bely

Ou… Quand l’habit interprété antisionisme fait si bien le moine qu’il est repris à l’identique par un site propalestinien (AFPS) ! Même motif- même punition, même titre et même suivi pour le moins tendancieux, tous deux « piqués » au journal « Le Monde » d’hier, samedi 20 mai, par le site de l’Association France Palestine Solidarité (l’AFPS) :

« La robe « colonialiste » de la ministre de la culture israélienne à Cannes », tel est donc ledit titre suivi de : « Miri Regev a monté les marches du Palais des festivals avec une robe décorée d’une vue de Jérusalem. Des images détournées pour rappeler la réalité du conflit israélo-palestinien. »

Et le reste de sortir du même tonneau, une piquette des plus avariées…

« Pour la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes, la ministre de la culture israélienne, Miri Regev, ne portait pas une simple robe de soirée. Selon de nombreux internautes, elle arborait au contraire un message politique bien clair : un panorama de Jérusalem imprimé sur sa robe, où l’on aperçoit distinctement le dôme du Rocher sur l’esplanade des Mosquées. Soit la partie arabe de la ville, dite Jérusalem-Est, annexée par Israël pendant la guerre des Six Jours, en 1967. »

Que n’aurait-on dit si le concepteur du motif de cette robe, Aviad Arik Herman, avait omis d’y faire apparaitre le Dôme du rocher !

En revanche, de conclure qu’il s’agit « à quelques jours de l’anniversaire de la guerre des Six Jours, d’une réaffirmation du point de vue israélien sur Jérusalem. La ville, selon une déclaration au lendemain du conflit et une loi votée à la Knesset en 1980, est en effet la « capitale éternelle et indivisible » d’Israël. Mais ce statut n’est pas reconnu par la communauté internationale (résolutions 476 et 478 de l’ONU) et la partie -est de la ville est toujours considérée comme occupée ».

Et de doubler la dénonciation : « Outre l’objectif affiché de célébrer la fin de la guerre des Six Jours et la « réunification » de Jérusalem, elle choisit également de revendiquer Jérusalem comme symbole israélien à quelques jours de la première visite du président Trump, qui entame, vendredi 19 mai, sa première grande visite internationale et qui avait déjà évoqué l’idée d’y déplacer l’ambassade américaine – comme toutes les autres, celle-ci se trouve à Tel-Aviv, puisque Jérusalem n’est pas reconnue comme capitale de l’Etat d’Israël. »

Suivent quelques propositions d’autres motifs, style « mur de séparation » ou « bande de Gaza sous les bombardements », (de qui, je vous le demande ?) en lieu et place de la représentation de la ville éternelle, dont je vous fais grâce !

Curieux pour un vêtement : reste que personne ne semble s’interroger sur les qualités ou défauts inhérents à tout habit qui se respecte, à savoir si cette robe est élégante ou pas, à sa place ou pas, du meilleur goût ou pas, digne de représenter un pays ou pas.

Comme c’est étrange…

Sources :