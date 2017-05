France : le parti musulman UDMF compare l’attentat de Manchester aux « victimes palestiniennes »

Le parti Union des Démocrates Musulmans Français (UDMF) a comparé mardi l’attentat de Manchester aux « victimes de Palestine ».

« Profond soutien à toutes les familles de victimes innocentes, de Manchester, de Palestine, et de tant d’autres à travers le monde. Victimes de la folie humaine, de terrorisme, d’hommes avides de pouvoir. Quelles seraient les raisons politiques (internationales et/ou nationales) qui pourraient nous permettre de comprendre (sans justifier aucunement) les dérives actuelles ? Quelles sont les responsabilités des États et des sociétés ? Il est temps de regarder en face nos contradictions, nos lâchetés et nos manques de courage dans les décisions prises », a déclaré sur Facebook Éric Berlingen, candidat UDMF en Essonne et porte-parole du parti.