François Fillon visite une église et une mosquée à la Réunion

Cherchez l’erreur: après avoir assisté à une messe ce dimanche à Saint-Gilles, François Fillon a terminé, lundi 13 février, sa visite de trois jours à La Réunion avec notamment un déplacement dans la mosquée Noor-al-Islam de Saint-Denis, rapporte l’envoyée spéciale de franceinfo.

François Fillon s’est dit « honoré » d’être accueilli dans la plus vieille mosquée de France. « Je suis croyant et je me bats pour toutes les religions. Je défends la liberté religieuse et donc l’islam », a-t-il expliqué avant de se prononcer en faveur d’une « conception généreuse de la laïcité. » Pas d’étape dans la synagogue de l’île pour le candidat Fillon…