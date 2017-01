Francophones célibataires : Une nouvelle association pour les rencontres en Israël

Le public francophone de plus en plus nombreux, s’organise en Israël et c’est à présent au tour des célibataires. Une association vient de voir le jour autour d’une équipe de bénévoles. ENJOY TO BE 2 junior (20-40 ans), dans un esprit convivial organisera sa première rencontre pour célibataires à Netanya le 16 février prochain au 33 rue Gad Mahnes dès 20 heures. Inscription auprès de Valérie 054 577 39 18 et Audrey 052 687 99 49.