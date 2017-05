Frappe meurtrière sur les forces d’élite Radwan du Hezbollah?©

Selon Debkafile, ce serait, en fait les forces d’élite du Hezbollah qui auraient subi de lourdes pertes au cours d’une frappe attribuée à un avion américain.

L’essentiel des dommages infligés par la frappe de la coalition américaine, jeudi, dans le Sud de la Syrie aurait été encaissé par l’unité d’élite du Hezbollah, la Force Radwan, selon ce que dévoilent les sources des renseignements militaires de Debkafile. Il s’agissait de la première attaque aérienne conduite par la coalition des Etats-Unis contre un convoi syro-irano-Hezbollah au cours de cette guerre en Syrie qui dure depuis bientôt 7 ans. Nos sources ajoutent que les avions de chasse américains et les hélicoptères d’assaut ont décollé de la base aérienne d’Ayn al-Asad dans l’ouest de l’Irak, pour mener cette opération visant à empêcher le convoi d’atteindre le passage stratégique d’Al-Tanf, à l’intersection des trois frontières syrienne, irakienne et jordanienne. Il ont touché au moins trois véhicules blindés du Hezbollah et plusieurs camions, qui ont pris feu. Les Américains autant que le Hezbollah ont imposé un blackout sur les détails de cet « incident » et sur l’ampleur des pertes enregistrées.

Debkafile a diffusé un certain nombre de récits cette semaine, dévoilant les activités des forces spéciales américaines, britanniques et jordaniennes dans le Sud de la Syrie, afin d’avoir la mainmise sur des segments importants de la frontière syro-irakienne, dont le terminal d’Al-Tanf. Le Secrétaire à la Défense James Mattis a commenté cette semaine, que Washington n’a pas changé de politique de non-intervention dans la guerre syrienne, en ajoutant : « Mais nous défendrons nos troupes ».