Le « French Tech Tour Healthcare Israël » en Action.

French Tech Tour Healthcare Israël : 7 startups testent leur potentiel de développement avec Business France, Bpifrance et Medicen Region

Pour la deuxième année consécutive, Business France, Bpifrance et le pôle Medicen Paris Region organisent le French Tech Tour Healthcare Israël.

Ce programme d’immersion sur mesure dans l’écosystème tech et santé israélien vise à permettre aux startups françaises de la santé de valider leur potentiel de développement, de nouer des partenariats technologiques et d’arriver plus aguerries sur l’un des marchés les plus innovants au monde.

Pour cette seconde édition, 7 startups spécialisées dans le domaine des dispositifs médicaux, des biotechs et de la santé numérique ont été sélectionnées sur concours par un jury d’experts franco-israélien dans le domaine de la santé.

Elles bénéficieront d’un accompagnement dédié pendant trois mois qui comprend notamment une semaine d’immersion à Tel Aviv qui se déroule du 20 au 25 mai 2017.

Israël est l’un des hubs mondiaux les plus innovants dans le domaine des sciences du vivant. Le pays figure en tête des dépôts de brevets dans ce domaine. Près de 1 400 sociétés sont actives dans ce secteur prioritaire en Israël, un chiffre en croissance de 27% depuis 2014. En 2015, les sociétés high tech israéliennes ont levé 4,4 milliards d’euros pour nourrir leur croissance, dont près d’un milliard (22%) pour le seul secteur des Sciences de la Vie.

Pour permettre aux startups de la French Tech spécialisées dans les dispositifs médicaux, les biotechs et la santé numérique de saisir les opportunités de cet écosystème très dynamique, Business France, Bpifrance et Medicen Paris Region ont créé le French Tech Tour Healthcare Israël en 2016.

7 startups ont été sélectionnées pour cette deuxième édition de ce programme d’immersion très intense.

Le FTT Healthcare Israël : 7 lauréats, un accompagnement sur mesure de 3 mois, 1 semaine à Tel Aviv d’immersion complète :

Depuis le 28 avril, les 7 startups ont entamé un programme d’accompagnement de 3 mois : analyse de leur potentiel et de leurs objectifs de développement, ciblage des prospects, partenaires ou investisseurs potentiels, préparation d’un programme de RDV B to B sur mesure dans le but d’optimiser leur temps de présence sur place.

Un accompagnement sur mesure de la sélection à l’immersion, 3 objectifs poursuivis au bénéfice des lauréats :

– Maîtriser les pratiques d’affaires et la culture entrepreneuriale. Afin d’être opérationnels dès leur sélection, les lauréats ont participé à un Bootcamp organisé par Bpifrance où ils ont notamment bénéficié d’une formation sur les pratiques et la culture des Affaires en Israël, d’une initiation au pitch et d’un pré-diagnostic sur leur stratégie de protection de la propriété intellectuelle dispensé par l’INPI.

– Accroitre leur notoriété sur place, en étant accompagnés par les équipes de Business France en Israël. Ils seront notamment présents sur le Pavillon France de BioMed Israël, conférence de renommée mondiale et bénéficieront d’un accès privilégié à un écosystème d’accélérateurs et d’incubateurs (Sanara Ventures et Trendlines Medical…) ou encore à des rencontres ciblées et individualisées avec des mentors, entrepreneurs et le géant Teva Pharmaceuticals

– Faire d’Israël un marché clé de leur développement international. Unique en son genre, le French Tech Tour Healthcare Israël accélère le temps pour permettre aux startups de nouer des partenariats, initier des contrats et faire émerger des projets collaboratifs de R&D, couplés à d’ambitieuses perspectives commerciales. Elles bénéficieront également d’un accès privilégié au réseau d’investisseurs israéliens tels qu’Orbimed, Accelmed, et Triventures, via des rencontres ciblées et des séquences de pitch.

A leur retour en France, elles continueront d’être suivies par Business France, Bpifrance et Medicen Paris Region dans le but de faire aboutir les contacts qu’elles auront noués sur place.

Pour François Matraire, Directeur de Business France Israël, « Les startups françaises spécialisées dans la santé doivent absolument considérer les opportunités que présente Israël pour réaliser leur ambition mondiale. Israël est tout d’abord un marché de débouchés pour les solutions françaises à la pointe de la technologie.

Mais le pays est, par ailleurs, l’une des meilleures plateformes au monde pour l’accès aux financements, pour développer des coopérations de R&D, et pour nouer des partenariats stratégiques ouvrant des opportunités exceptionnelles de lancement à l’échelle internationale. Le French Tech Tour Healthcare Israel est un accélérateur inédit pour tous ces types de partenariats croisés, destinés à ouvrir en grand les portes du marché mondial de la santé ».

« Nous sommes ravis que l’initiative DARE France-Israël ait pu trouver une suite à travers ce programme qui correspond aux attentes de nos entreprises. Nous espérons que l’ensemble des collaborations à venir sera l’occasion d’accueillir de manière réciproque des entreprises israéliennes sur notre territoire d’excellence francilien afin d’inscrire les échanges dans la durée », déclare Béatrice Falise-Mirat, Déléguée Générale de Medicen Paris Region.