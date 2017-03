Frère ennemis : Dahlan accuse Abbas

L’ancien chef de la sécurité du Fatah, Mohamed Dahlan qui était en visite en France la semaine dernière, s’en est pris au président de l’Autorité palestinienne l’accusant d’entraver le processus démocratique dans les élections palestiniennes. « Dans toute leur histoire, en tant que composante de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), les Palestiniens ont passé leur temps à voter, impossible d’imaginer plus de démocratie. Aujourd’hui depuis dix ans, plus rien, pas une urne. Cette absence d’élection délégitime à la fois Mahmoud Abbas et le Hamas. Ce statu quo les arrange, ils gouvernent sans mandat », a fustigé M. Dahlan dans un entretien accordé à Paris Match.