Frutarom (Israël) : acquisition du laboratoire français René Laurent.

Le fabricant israélien d’arômes et d’additifs Frutarom Industries a annoncé récemment ‘acquisition du laboratoire français René Laurent pour 21,3 millions de dollars (20,0 millions d’euros). Selon Reuters : »Fondée en 1885 et spécialisée dans les extraits et arômes pour l’alimentation, la société René Laurent emploie 100 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 13,2 millions de dollars sur l’exercice clos fin mars, a précisé Frutarom.

L’entreprise familiale a deux sites de production et un laboratoire de recherche près de Cannes, plus une usine près de Casablanca au Maroc. Sa clientèle se trouve pour l’essentiel en Europe, en France notamment, mais aussi dans les pays francophones d’Afrique et d’Asie. Frutarom effectue sa deuxième acquisition de l’année après le rachat du sud-africain Unique Flavors. (Tova Cohen, Véronique Tison pour le service français) ».