Fuites de la Maison Blanche: Trump va laisser tomber la solution à 2 Etats

C’est le quotidien Yédioth Aharonot relayé par son puissant site d’information et par l’AFP qui ont révélé à l’unisson cette confidence d’un responsable de la Maison Blanche qui a souhaité conserver l’anonymat. Selon lui, la sacro-sainte solution à deux Etats ne devrait plus être la pierre angulaire de la paix entre Israéliens et Palestiniens.

Voilà qui devrait marquer la rupture avec les traditionnelles déclarations américaines mais également de la communauté internationale : l’administration Trump, président en tête, ne bataillera plus pour aboutir à ce que personne n’a pu obtenir depuis des décennies. La solution à 2 Etats n’est plus la panacée !

Selon le responsable anonyme de la Maison Blanche, cité aussi bien par le Yedioth que par l’AFP : «Une solution à deux Etats qui n’apporte pas la paix est un objectif que personne ne cherche à atteindre. La paix est l’objectif, que cela soit sous la forme d’une solution à deux Etats si c’est ce que les parties veulent, ou quelque chose d’autre si les parties le veulent. Nous ne dicterons pas les termes de ce que sera la paix. »

Hier soir Netanyahou a rencontré le nouveau secrétaire d’Etat Rex Tillerson et sera accueilli ce mercredi par une garde d’honneur à la Maison Blanche. Le Premier ministre israélien a prévu d’expliquer le niveau d’impréparation des Palestiniens dans le cas (improbable) où ils obtiendraient un Etat. Nul doute que les fuites émanant de la Maison Blanche et publiées dans la presse l’encourageront en ce sens.