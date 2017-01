G. Soros ouvre toutes les vannes pour financer les mouvements anti-Trump

L’escroc George Soros, anti-israélien notoire, se déchaîne contre D. Trump. « Les manifestions massives anti-Trump ont apparemment un très gros sponsor, comme révélé par un article du New York Times. Plus de 50 partenaires de la marche anti-Trump sont directement liés au milliardaire George Soros. Par exemple, le groupe « Gathering for Justice » (« Rassemblement pour la Justice ») a reçu de nombreuses aides financières émanant directement de la société de Soros. Les e-mails de Podesta (ancien Directeur de Campagne d’Hillary Clinton) rendus publiques par Wikileaks ont révélé une autre organisation, MoveOn, qui est aussi sponsorisée par George Soros. MoveOn avait déjà soutenu de grosses manifestations anti-Trump durant l’élection américaine. Plus de précisions avec Murad Gazdiev.

George Soros : « J’ai décrit Trump comme un imposteur, un escroc, et dictateur en puissance. ». George Soros a dépensé des millions pour sponsoriser Hillary Clinton. Il finance également nombre de mouvements hostiles à Israël.