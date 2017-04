Gaza, ça eut payé mais ça paye plus ! Par Bely.

Et ce ne sont pas les intéressés qui le crient le plus fort mais le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Mr Nickolay Mladenov. Samedi dernier, celui-ci s’est déclaré préoccupé par les tensions à Gaza liées à la réduction des salaires des fonctionnaires. »

Il faut dire que si l’information reliée par le site du « Centre D’actualités de l’ONU » est exacte, c’est d’une baisse drastique de 30% dont il est question, un manque à gagner qui devrait réduire sérieusement le pouvoir d’achats des fonctionnaires palestiniens. Je suis profondément préoccupé par les tensions croissantes à Gaza », a-t-il déclaré encore. « Alors que le gouvernement palestinien doit veiller à assurer la continuité budgétaire dans des conditions économiques de plus en plus difficiles, il est important que les réformes ou les décisions visant à réduire les dépenses soient réparties équitablement et que soient prises en compte les conditions difficiles dans lesquelles vivent les gens à Gaza », a encore noté M. Mladenov.

Voilà des déclarations surprenantes à propos d’un problème récurrent déjà dénoncé moult fois comme le fit notamment l’express dans les années 2013, ajoutant un élément que l’on nommerait sans doute, s’inspirant de l’actualité électorale française, une « fraude aux emplois fictifs » !. « L’Europe devrait « radicalement modifier » son système d’aide financière à Gaza, où elle paye des fonctionnaires palestiniens qui « ne travaillent pas », estimait alors la Cour des comptes de l’UE. L’aide financière accordée par l’Union européenne à l’Autorité palestinienne requiert « une révision approfondie », avait ajouté le responsable du rapport, Hans Gustaf Wessberg qui éprouvait le besoin d’expliquer que l’’UE, principal bailleur de fonds de l’Autorité palestinienne, avait déjà, depuis 2007, versé environ 2,9 milliards d’euros pour des projets dans les territoires occupés, ce qui représentait alors près de 20% de toute l’aide européenne destinée à une « politique de voisinage ».

Où il y aurait eu sérieuse arnaque : Une partie des salaires des fonctionnaires palestiniens de la bande de Gaza, environ 22% des fonctionnaires des services de santé et 24% de ceux du secteur de l’éducation recevaient des subsides européens alors qu’ils ne travaillaient pas.

Tout cela ne concernerait-il que le passé ? Ce qui est certain, c’est qu’à présent, Mr Madlenov exhorte les parties responsables à travailler et travailler ensemble pour trouver une solution et permettre au gouvernement palestinien d’assumer ses responsabilités à Gaza. Soulignant que Gaza « ferait partie intégrante du futur Etat palestinien », M. Mladenov a déclaré qu’aucun effort ne devrait être épargné pour enclencher une « véritable réconciliation nationale » qui mette fin aux divisions, (sic) … Et d’en appeler à l’unité palestinienne.