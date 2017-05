Gaza : ouverture du procès des suspects dans l’élimination de Mazen Fokha

Trois suspects ont été amenés ce matin au tribunal militaire du Hamas à Gaza dans l’affaire de l’élimination du responsable des relations entre Gaza et la structure terroriste de l’organisation en Judée et Samarie. Fokha était un personnage clef de l’effort de renforcement de l’activité du Hamas hors de la bande de Gaza. Ismail Anyeh semble prendre particulièrement a cœur l’inculpation des responsables, et pour cause, cet acte risque d’entrainer d’autres gazaouïs à se rebeller contre l’autorité du Hamas a Gaza