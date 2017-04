Des Gazouis prennent Israël en modèle sur la page Facebook du Hamas

Le Hamas a récemment publié et traduit sur sa page Facebook, l’échange tendu entre le Premier ministre israélien et les parents de soldats tombés à Gaza et dont les corps sont toujours aux mains des terroristes. De nombreux internautes de la bande de gaza ont, contre toute attente, loué la démocratie israélienne qui peut permettre de telles critiques contre Binyamin Netanyahou alors que toute opposition est muselée dans la bande de Gaza.