Gideon Levy, le chroniqueur du Haaretz : « c’est sûr, Israël aime les guerres »

Gideon Levy a encore frappé. Commentant le rapport du contrôleur de l’État sur la guerre de Gaza en 2014, le chroniqueur du Haaretz, n’aura trouvé qu’une seule conclusion : Israël aime les guerres.

« Israël aime les guerres. Il en a besoin. Il ne fait rien pour les empêcher et, parfois, il les provoque. Il n’y a pas d’autre façon de lire le rapport de la Cour des comptes de l’État sur la guerre de Gaza en 2014 et il n’y a pas de conclusion plus importante à en tirer. On doute qu’il soit possible de dénicher une explication rationnelle du phénomène, mais le fait est que, chaque fois qu’Israël s’en va en guerre, il reçoit le soutien large, automatique et aveugle de l’opinion publique et des médias. Il n’y a donc pas que le gouvernement et l’armée, qui aiment la guerre. Tout Israël aime la guerre. (…) C’est presque de cette façon aussi que cela s’est passé durant l’été de l’opération « Bordure protectrice », alors qu’il n’y avait absolument aucune raison de déclencher cette guerre. »

Lévy a comme à son habitude raté un épisode mais à quoi bon rappeler les centaines de tirs de roquettes venues de Gaza et qui ont précédé la guerre. Certains lecteurs du Haaretz ont pastiché sur le site en ligne du journal le titre de l’article « Tout Israël aime les guerres » est devenu : « Tout Israël déteste Guideon Levy », ou encore, « Guideon Levy déteste tout Israël ».