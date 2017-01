Gilbert Montagné fustige le parti-pris anti-israélien des médias français

Le chanteur ayant annoncé en 2014, avoir acquis la nationalité israélienne défend Israël comme personne dans l’émission « Salut les terriens » de Thierry Ardisson dont il était l’invité: « On ne parle toujours que d’un seul côté »

« Les médias ne parlent pas que de la riposte militaire israélienne. On a riposté car il y a eu attaque ! »

Il s’est également défendu concernant la « connerie » du boycott d’Israël: « Dans ces cas là, on n’a qu’à boycotter tous les États qui ne nous plaisent pas ! »

Et de conclure être partisan de deux États, avant de regretter que les médias français omettent de dire que « les arabes israéliens vivent très bien en Israël ».