Le Gouvernement Israélien a approuvé la construction du « Téléphérique de Jérusalem » !

Le gouvernement Israélien a approuvé dimanche durant le Conseil des ministers spécial 50eme anniversaire de la réunification de Jérusalem, qui s’est déroulé dans les tunnels du Kotel, la construction d’un téléphérique reliant Jérusalem-Ouest à la vieille ville ! Bien évidemment, comme toujours, la validation de ce magnifique projet a susciter la colère des Palestiniens et de leurs complices de la communauté internationale……Détails………

Le Ministre du Tourisme, Yariv Levin, a publié un communiqué officielle disant que » Ce projet va faciliter l’accès au Mur des Lamentations aux touristes et aux visiteurs « .

La première phase du projet coûtera 200 millions de shekels.

De son côté, le Premier Ministre, Benjamin Netanyahou, a déclaré : » Nous allons construire un téléphérique reliant l’ancienne gare ferroviaire à l’entrée de la vieille ville de Jérusalem qui se trouve au plus près du Mur ».Le téléphérique pourra transporter 3000 personnes par heur sur une distance de 1,4 km et à une vitesse de 21 km/h.

