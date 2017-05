Les gouverneurs des 50 États d’Amérique contre le mouvement BDS.

Les gouverneurs des 50 États ont signé un engagement de rejeter le mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions contre Israël (BDS).

Organisée par le Comité Juif Américain (AJC – American Jewish Committee), la déclaration des gouverneurs contre le BDS stipule que « les objectifs du mouvement du BDS sont contraires à nos valeurs et aux valeurs de nos états, et notre soutien d’Israël provient du fait que ce pays est un allié essentiel des États-Unis, un partenaire économique et un défenseur de la liberté « .

La déclaration n’exige pas des gouverneurs qu’ils entreprennent des actions spécifiques, bien que les signataires aient déclaré « notre soutien d’Israël provient du fait que ce pays est un allié essentiel des États-Unis, un partenaire économique et un défenseur de la liberté « . Au moins 16 États ont adopté des lois particulières au sujet du BDS, généralement interdisant à des entités politiques d’investir dans des entreprises qui boycottent Israël ou ses implantations.

Source: JTA