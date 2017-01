Grâce à Israël, finie la fouille corporelle

Avishai Shaton, chef de projet de la société israélienne Camero, a développé le premier scanner corporel à 360°, EasyCheck, qui détecte en temps réel tout objet métallique ou matière explosive suspects, dissimulés sous les vêtements, évitant la fouille corporelle dans tout passage contrôlé. Seules les personnes présentant une menace sont immobilisées. Selon Amir Beeri, fondateur et PDG de Camero « Le système a été conçu et fonctionne pour fournir le plus haut niveau de sécurité possible, tout en restant simple et pratique à la fois pour les passagers et pour les contrôleurs ».