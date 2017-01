Graffitis antisémites sur une affiche du film « Déni »

Une affiche du film « Déni », qui sera projeté au cinéma dans le courant du mois, a été vandalisée à Londres par des graffitis antisémites. La photo de l’actrice juive Rachel Weisz qui joue dans le film le rôle de l’historienne juive Deborah Lipstadt, a été dégradée par l’expression « B-Witch » et une Maguen David. D’autres acteurs ont été qualifiés de « Creep » (sales types). Le film raconte l’histoire du négationniste David Irving qui a poursuivi Lipstadt et son éditeur en justice pour diffamation après que l’historienne l’ait qualifié de négationniste antisémite dans l’un de ses livres. Il a perdu le procès et l’affaire al; conduit à la faillite.