Grand détracteur de la politique israélienne, la revue médicale « The Lancet » fait à présent l’apologie de la médecine israélienne

Lors de la guerre de Gaza en 2014, la revue britannique hebdomadaire qualifiait Israël de « honte pour l’humanité ». Cependant, dans sa dernière édition, The Lancet complimente le professionnalisme et l’efficacité des médecins israéliens et propose notamment que des médecins israéliens prennent part à toute expédition de sauvetage et d’intervention médicale urgente dans le monde.