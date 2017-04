Un grand projet touristique à la mémoire du Ministre Rehavam Zeevi devrait voir le jour en Samarie dans la région de Barkan.

Le secrétariat du gouvernement a confirmé l’établissemnt d’un grand centre de tourisme pour l’éducation et la culture, au nom du ministre Rehavam Zeevi. Rehavam Zeevi, né à Jérusalem le 20 juin 1926 et mort assassiné dans la même ville le 17 octobre 2001, était un général, historien et un homme politique israélien de droite.