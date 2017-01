Grande-Bretagne: confidence d’une baronne sur l’antisémitisme

Selon la baronne Ruth Deech, membre de la Chambre des Lords, « c’est la haine d’Israël qui conduit au renforcement de l’antisémitisme dans certaines universités britanniques. L’une des raisons pour lesquelles les universités échouent à lutter contre l’inimitié envers les Juifs pourrait être la « peur d’offenser » les donateurs potentiels des États du Golfe… Beaucoup d’universités reçoivent des dons très importants de l’Arabie saoudite et des pays du Golfe, et ils ont peut-être peur de les offenser….Je ne sais pas pourquoi ils ne font rien à cette question, c’est vraiment une mauvaise situation….Aujourd’hui, un certain nombre d’universités sont considérées comme des institutions où les Juifs ne sont pas bien accueillis«