Grande-Bretagne ; Il reconnait avoir agressé des Juifs

Patrick Delay, âgé de 19 ans et résident de la petite ville de marché Coggeshall dans le Comté d’Essex, a reconnu les allégations formulées contre lui au sujet d’un harcèlement racial aggravé. Les accusations se réfèrent au fait qu’il ait crié «Hitler fait le chemin vers vous. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler!» tout en lançant au moins six bidons d’oxyde nitreux (gaz hilarant) sur quatre membres de la communauté juive orthodoxe dans le quartier de Tottenham Hale au nord de Londres, le 6 janvier, alors qu’il conduisait un camion. Delay sera jugé le 2 février à Wood Green Crown. Selon le rapport de Metro, les victimes, Chaya Stern, son fils âgé de 13 ans, son frère Mark Lemberger et un homme nommé Abraham Lao ont été blessés au cours de l’incident.