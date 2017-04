Grande star du basket-ball, il étudie l’hébreu

Six fois sélectionné au All-Star Game, considéré comme l’un des basketteurs les plus prometteurs de sa génération, Amar’e Stoudemire s’installe à Jérusalem à 34 ans et ajoute une nouvelle corde à son arc : l’hébreu !

Vivant en Israël, à Jérusalem même, tout près de chez Bibi, Amar’e Stoudemire ne cache pas son attachement au judaïsme. Cette semaine sur Twitter, il est allé jusqu’à partager une photo de lui étudiant l’hébreu, une ménorah posée devant lui sur la table.

C’est à l’été 2016 qu’il fait ses valises après avoir signé un accord de deux ans avec l’équipe de basket-ball israélienne Hapoël Jérusalem en août. Depuis, il ne manque pas une occasion d’exprimer son amour pour cette terre d’adoption ayant déclaré en janvier dernier à un journaliste de Sports Illustrated « Je ne me suis jamais senti plus à la maison, plus attaché à un endroit où je joue ».

